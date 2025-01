Prvi štirje obdolženci izvedeli za kazni

Mariborsko sodišče je danes izreklo kazni prvim štirim članom 18-članske domnevne kriminalne združbe, ki se je po prepričanju tožilstva ukvarjala s preprodajo drog. Skupaj naj bi 18 obtoženih v treh letih zagrešilo kar 44 kaznivih dejanj. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650.000 evrov.

Dva obtožena, Ante Orlić in Zdravko Skrbič, sta s specializiranim državnim tožilstvom sklenila sporazuma o priznanju, Benjamin Slemenjak in Marko Hojnik pa sta očitke priznala na predobravnavnem naroku.

Sodnica Helena Melliwa je izvedla narok za izrek kazenske sankcije, na katerem so vsi štirje obžalovali svoja dejanja in imeli možnost izpovedati okoliščine, ki bi lahko vplivale na višino kazni. Orlić in Skrbič sta sodišče pozvala k izreku nekoliko nižje kazni od dogovorjene, a je specializirani državni tožilec Izidor Rojs spomnil, da sta sklenila sporazum, s katerim sta sprejela predlagani kazni.

V humanitarne namene

Sodišče je v izreku kazni v celoti upoštevalo dogovore s tožilstvom. Edini od četverice, ki je v priporu, Orlić, je s tožilstvom sklenil sporazum, po katerem ga čaka dve leti in osem mesecev zapora, že pred tem se je strinjal tudi s plačilom 4000 evrov v humanitarne namene, na predlog tožilstva pa zaradi ponovitvene nevarnosti do začetka prestajanja kazni ostaja v priporu. V skladu z dogovorom bo smel kazen prestati na polodprtem oddelku.

Po dve leti zaporne kazni sta dobila Slemenjak in Hojnik, leto dni in štiri mesece zapora pa Skrbič, pri čemer je sodnica Melliwa vsem trem na njihovo prošnjo in s strinjanjem tožilstva odobrila, da lahko kazni odslužijo z delom v splošno korist, kar morajo storiti v treh letih. Tudi omenjena trojica je že prej privolila v zahtevo tožilstva, da del denarja namenijo v humanitarne namene.

Mariborsko sodišče je opravilo predobravnavne naroke tudi zoper 13 preostalih soobtoženih, ne pa tudi zoper albanskega državljana Mariana Hako, ki naj bi bil v vrhu združbe, a so ga zaradi nedosegljivosti pravosodnim organom za zdaj izločili iz postopka.

Priznanje je pričakovati tudi od Marka Blagojevića, še enega od šesterice priprtih, ki je zaprosil za preložitev predobravnavnega naroka, saj do konca januarja še ne more izpolniti zahteve tožilstva po vplačilu 4000 evrov v humanitarne namene. Tožilec se je strinjal s preložitvijo naroka, ki ga je sodnica razpisala za 7. februar.

Niso priznali

Tudi v večini drugih primerov predobravnavni naroki še niso končani, saj so njihovi odvetniki podali različne zahteve za izločitev dokazov in ugovore. Med njimi so v priporu še vedno Bojan Vajda, Boštjan Paveo, stari znanec slovenskih in tujih zaporov Kristjan Kamenik ter logaška učiteljica Monia Žuran.

Zaradi domnevne preprodaje drog se bodo morali zagovarjati še Peter Kocjan, Fadil Brojaj, Jure Ramšak, Matej Huskić, Mitja Babosek, Franc Žlaus, Tadej Žižek in Andreja Hiržin. Zoper zadnje tri je sodnica predobravnavne naroke opravila ta teden, a nihče ni priznal, da je res, kar jim je bilo očitano.