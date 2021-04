Pustili so ga zvezanega in trpečega

V nadaljevanju preberite:

Teden dni po pogrebu Slavca Knaflja iz Zgornjih Duplic ter štirinajsti dni po njegovi nasilni smrti je ljubljanskim kriminalistom uspelo najti njegove domnevne krvnike. Damjan Petrič, vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Ljubljana, je včeraj pojasnil, da naj bi kaznivo dejanje umora, za katerega ja zagrožena kazen od 15 do 30 let zapora, zagrešili slovenski državljani, stari 24, 23, 19 in 18 let. Živeli so v romskemu naselju v Kočevju, eden sicer prihaja iz Izole.