Radijca Vala 202 in kolesarskega župana Ljubljane na Dunajski zbil avtomobil

Znani radijec Matej Praprotnik, novinar RTV Slovenija in ob tem kolesarski župan Ljubljane, kar je neformalna in neplačana funkcija, ki jo v mestih po svetu podeljuje nevladna organizacija BYCS s sedežem v Amsterdamu, je na facebooku opisal trk, ki ga je predvčerajšnjim doživel in preživel na Dunajski cesti v Ljubljani. Zakrivila ga je nepozorna voznica avtomobila.

»Na vso silo sem zavrl, a trku se nisem izognil. Kolo je z vso silo trčilo v sprednji del avtomobila,« je zapisal.

K sreči jo je odnesel brez poškodb, enako kolo in računalnik ter mandarine, ki so bili na njem. Ko se je vzdolž Dunajske spuščal proti kampu Ježica, je imel čelado, prižgano luč in prednost, kljub temu pa ga je voznica v avtomobilu spregledala. »Na cesti ni bilo avtomobilov, jaz pa sem bil le lučka na kolesarski stezi. Pri zavijanju levo tudi ni ustavila, le nekoliko zmanjšala hitrost in na moje presenečenje – zavila.«

Sledil je trk. »Pri tem sem izpustil krmilo in – še sam ne morem verjeti – obstal na obeh nogah, medtem ko je kolo zabrisalo po tleh,« nadaljuje Praprotnik.

»Oseba v avtomobilu je bila prestrašena, razumela je, da je storila napako in se mi opravičila. Skrbelo jo je za moje zdravje – a na srečo sem ostal ne samo cel, ampak tudi na nogah. Bilo bi zanimivo videti počasni posnetek. Izmenjala sva si telefonski številki, za vsak primer, če bi na kolesu vendarle odkril škodo. Človek bi rekel, da je zadela na loteriji, oziroma od vseh kolesarjev v Ljubljani prav kolesarskega župana,« je še zapisal in dodal, da sta za to, da prihaja do nesreč, odgovorna tudi mesto in država. »Če bi na Dunajski cesti veljala nižja omejitev hitrosti (sploh v delu, kjer ta znaša 60 km/h), bi bile možnosti za tovrstne dogodke bistveno manjše,« je prepričan.

Ko je dogodek prespal, je zapisal še: »Tudi danes sem OK. Sedim za računalnikom, ki je bil v kolesarski torbi levo in jem mandarine iz nakupovalne vreče desno. Imel sem – prometno srečo.«