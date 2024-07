Razgrajal in umrl v policijskem pridržanju

Minuli konec tedna so imeli policisti nenavadno intervencijo, ki se je končala tragično, saj je moški, zaradi čigar vedenja so jih poklicali na pomoč, umrl. Primer še preiskujejo.

Začelo se je torej, ko je v noči na soboto ob 2.50 operativno-komunikacijski center koprske policijske uprave prejel klic, da v stanovanju v Kopru moški razgraja.

»Policisti so prišli na kraj dogodka in ugotovili, da 36-letnik iz okolice Kopra krši javni red in mir. Kljub posredovanju policistov se moški ni umiril in se je še naprej vedel agresivno, zato so policisti zanj uporabili prisilna sredstva,« je pojasnila tiskovna predstavnica Anita Leskovec.

Nato se je zapletlo. Policisti so zaradi psihofizičnega stanja moškega poklicali zdravniško pomoč, ki je prišla na kraj dogodka in ocenila, da bo opravljen zdravniški pregled na policijski postaji. S službenim intervencijskim vozilom so moškega odpeljali na koprsko policijsko postajo, kjer je 36-letnik izgubil zavest.

»Zdravniška ekipa je tam takoj začela oživljanje in uspelo ji je z reanimacijo. Moškega so nato odpeljali v izolsko splošno bolnišnico, od koder smo bili pozneje obveščeni, da je umrl,« je tragičen razplet dogodkov opisala Anita Leskovec. Kot smo izvedeli, policisti in kriminalisti »zbirajo vse informacije za ugotavljanje okoliščin dogodka«.

Očitno domnevajo, da so imele pri nenadni smrti vlogo tudi prepovedane snovi. Kot je namreč dodala tiskovna predstavnica, so odredili strokovni pregled prisotnosti nedovoljenih substanc, prav tako preverjajo sum storitve kaznivega dejanja omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi.