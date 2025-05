Reševanje pohodnika, ki je doživel srčni infarkt

Okrog 13. ure so v planinski dom v Gorah nad Hrastnikom, dobrih 740 metrov visoko, poklicali na pomoč. Po neuradnih informacijah naj bi pohodnik iz skupine planincev, ki so bili namenjeni proti Kopitniku, doživel srčni infarkt.

Na pomoč so pohiteli tako z vojaškim helikopterjem kot reševalci, gasilci in policisti. Pohodnika so oživljali.

Kot je potrdila Aleksandra Golec s Policijske uprave Ljubljana, so na pomoč poklicali zaradi »osebe z zdravstvenimi težavami«.

V Zdravstvenem domu Hrastnik pa smo izvedeli, da je reševalna ekipa še na terenu.