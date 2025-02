Ustavili romunskega voznika, profil pnevmatik znašal le 1,2 milimetra

S celjske policijske uprave so sporočili, da so sinoči na avtocesti izven naselja Lopata ustavili in kontrolirali voznika osebnega vozila s priklopnim vozilom. Voznik je bil državljan Romunije.

Pri preverjanju tehnične brezhibnosti vozila in priklopnega vozila so policisti ugotovili, da je imel voznik na priklopnem vozilu nameščeni pnevmatiki, ki sta bili prekomerno obrabljeni.

Kot so navedli policisti, je ostanek globine profila znašal le 1,2 milimetra. Poleg tega na priklopnem vozilu tovora ni imel pravilno zavarovanega.

Do odprave pomanjkljivosti so vozilo izločili iz prometa, vozniku pa so izrekli globo v višini 520 evrov.