Ropar meni, da bi mu biološke sledi na kraju zločina lahko podtaknili

Roparji so 18. maja ponoči prišli do hiše na Frankolovem, odstranili nadzorno kamero in avtomatski senzor zunanje luči. Nato so se za nekaj časa potuhnili, da so se prepričali, da videonadzorni sistem ni povezan z varnostno službo, saj ta ni prišla na kraj dogodka. Oškodovanec je v preiskavi pripovedoval, da je okrog polnoči šel na stranišče in opazil, da na zaslonu, kjer ima posnetke kamere, ni več slike, čemur pa ni pripisoval posebne pozornosti. Pomislil je namreč, da se je pri računalniku iztaknil kak kabel. Vrnil se je v posteljo, s partnerko pa nato nista slišala, kako nepovabljeni gostje neuspešno vlamljajo skozi stranska vrata, nato pa po lestvi plezajo do višjega okna, vlomijo in se ob 1.20 znajdejo v njuni spalnici. V hipu ju je zbudilo kričanje, da so policisti in da naj dasta roke na hrbet.