Ropar udaril zaposleno in s pajdašem ukradel več dragocenosti

Okrog 9. ure so bili mariborski policisti obveščeni o kaznivem dejanju ropa poslovnega prostora na območju Slovenske ulice v Mariboru.

Po prvih informacijah policije je v poslovni prostor najprej vstopil eden od zamaskiranih neznancev ter od zaposlene zahteval denar oz. zlatnino in druge izdelke. Pri tem jo je udaril, v prostor pa je tedaj vstopil tudi drugi neznanec. Skupaj sta odtujila še več dragocenih predmetov in odšla.

Ustaviti ju je poskušal mimoidoči, katerega je eden od storilcev udaril, nakar sta skupaj zbežala. Po prvih ocenah je nastala skupna gmotna škoda v višini 80.000 evrov.

Po podatkih policije naj bi se storilca s kraja dogodka odpeljala s temnejšim skuterjem z rdečim napisom in brez registrskih označb.

Oblečena sta v črna oblačila ter nosita podkapi in črni čeladi, na eni je napis Piaggio, druga pa ima bele črte. Pri sebi imata torbo modre barve. Eden izmed storilcev je visok okoli 185 centimetrov in je srednje postave, drugi pa je visok 175 centimetrov in močnejše postave.

Storilca naj bi se najprej odpeljala v smeri Strossmayerjeve ulice, po nekaterih informacijah policije pa naj bi bila nazadnje videna na območju Tabora v Mariboru.

Vse, ki bi imeli koristne informacije o osumljencih, na policiji prosijo, da pokličejo interventno številko policije 113.