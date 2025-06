Roparja zvezala stanovalca in zahtevala denar

Srbska državljana Nebojša Dražić in Igor Petrović, ki sta skupaj z za zdaj še neznanim storilcem januarja letos oropala stanovalca hiše na Partizanski cesti v Nožicah na območju Domžal, sta bila včeraj obsojena vsak na dve leti in pol zapora. Oba sta pred ljubljansko okrožno sodnico Evo Senica Visočnik priznala krivdo za rop.

Izrečena kazen je za dva meseca nižja od tiste, ki jo je za primer priznanja krivde predlagala tožilka Tina Sočan. Obsojenima sta pomagala iskreno obžalovanje in priznanje krivde. Ne pa, da bosta zaradi zapora ob družinsko življenje. Dražić je potarnal, da je odpadla zunajtelesna oploditev njegove partnerke, Petrović, da mora s partnerko v Ljubljani skrbeti za tri mladoletne otroke, najmlajši je star le pol leta.

Sodnica je opozorila, da sta bila pri ropu uporabljena strelno orožje in sila. Vse skupaj pa da je bilo dobro vnaprej pripravljeno in organizirano. Petrović je v svoj bran sicer trdil, da z Nebojšo nista roparja, ampak da sta le prišla po denar, ki naj bi jima ga dolgoval oškodovanec. Temu morata zdaj skupaj vrniti 2000 evrov. Zanimivo pa je, da so v hiši oškodovancev policisti med preiskavo dogodka odkrili poseben prostor za gojenje konoplje.

Dražić, Petrović in neznani storilec so svoj roparski pohod 8. januarja letos začeli okoli 18. ure. A že na začetku so imeli nekaj smole, saj so policisti kmalu prejeli klic zaskrbljenega domačina: »Tri zamaskirane osebe vlamljajo v stanovanjsko hišo.«

Možje v modrem so seveda šli takoj v akcijo. Kasneje, med iskanjem neznanega sostorilca, so uporabili tudi helikopter. No, pred prihodom policistov sta Dražić in za zdaj še neznani pajdaš šla najprej v garažo hiše, tam pristopila do stanovalca Nenada A. in ga s pištolo v rokah prisila, da je legel na tla.

Neznani ropar mu je z lepilnim trakom povezal roke in noge, ovil mu ga je okoli glave, čez oči in usta ter mu z vezicami zvezal roke. Dražić je ves čas s pištolo meril v oškodovančevo glavo in nato ostal tam na straži.

Podobno nasilna ropa tudi septembra

Neznani ropar je medtem skupaj s Petrovićem odšel v stanovanjsko hišo, kjer sta naletela na Adrijano M. Eden je od nje zahteval, da se uleže na posteljo. Z lepilnim trakom sta ji zalepila roke in noge za hrbet, prav tako sta ji prelepila usta. Ves čas sta vanjo merila s pištolama in zahtevala, da jima izroči denar. Prosila ju je, naj ji odvežeta noge in odlepita usta, kar sta storila. In skupaj so odšli v drugo sobo.

Tam jima je Adrijana iz Nenadove denarnice izročila vseh 4000 evrov, pri čemer je bila polovica njenih, saj jih je posodila Nenadu za nakup avta. Natančno sta pregledala nahrbtnik in njeno denarnico, v kateri je bilo le 70 evrov. Vrnili so se v prvo sobo, kjer sta jo spet zvezala. Eden od njiju ji je na glavi ves čas držal pištolo. Ko sta zaslišala, da je prispela policija, sta pobegnila iz hiše. Dražića je policija že obkolila in prijela, Petrovića so pet minut kasneje ujeli v bližini. Njun pajdaš je bil hitrejši od policistov, saj ga do danes niso ujeli.

Dva podobna nasilna ropa sta se v Ljubljani zgodila le nekaj mesecev prej. Prvi 5., drugi pa 14. septembra. Skupaj z neznanimi storilci ju je zagrešil Bojan Bukurov. Ta je bil, kot smo že poročali, za vsakega obsojen na dve leti in pol zapora. V prvem se je s pajdašem znesel nad dvema stanovalcema hiše na Galjevici.

Uporabljen je bil tudi dušilec. Odnesla sta 350 evrov, zdravila in 12 ročnih ur, nekatere so bile prestižne. V drugem ropu je z dvema neznanima sostorilcema pretepel stanovalca z Jakšičeve ulice in mu grozil. Odnesli so 2700 evrov gotovine in dva telefona znamke Samsung.