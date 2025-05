Interpol: V Dubaju prijeli Urško Šprah, čaka na izročitev Sloveniji

Po 13 letih iskanja so v Dubaju decembra priprli 40-letno Ptujčanko Urško Šprah, danes poroča Večer. Slovenska policija edino Slovenko na Interpolovem rdečem seznamu sicer išče zaradi suma goljufije in pranja denarja v aferi Profit Club. Šprahova menda čaka na izročitev Sloveniji, še poroča medij.

Urška Šprah je osumljena, da je z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Mitjo Petričem in petimi sodelavci pred leti ogoljufala številne vlagatelje. Preiskovalci so jima leta 2014 očitali, da sta s sodelavci ogoljufala najmanj 54 ljudi za vsaj 2,2 milijona evrov.

Šprahova in Petrič sta pred osmoljenimi vlagatelji v lažni investicijski sklad in policijo že leta 2012 zbežala v Združene arabske emirate. Ptujčanko so poleti 2014 tam aretirali na podlagi tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo, nato pa izpustili.

Soglaša s prihodom v Slovenijo

Mariborsko okrožno sodišče je za prejšnji teden razpisalo predobravnavni narok, vendar Šprahove ni dosegel. Kot so v Večeru povzeli besede njenega odvetnika Gorazda Fišerja, Šprahova soglaša s prihodom v Slovenijo.

Peterico sodelavcev je sicer sodišče oprostilo, kje je Petrič, pa ni znano, še piše Večer.