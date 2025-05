Slovenka z Interpolovega seznama kmalu spet doma?

Več kot desetletje je že razpisana Interpolova tiralica za 40-letno Ptujčanko Urško Šprah. Slovenija jo išče zaradi sumov goljufij in pranja denarja, dejanja pa naj bi storila skupaj s partnerjem, Novomeščanom Mitjem Petričem, s katerim naj bi sodelovala pri projektu Profit Club. Petriča tiralica ne doseže, po informacijah z mariborskega okrožnega sodišča pa naj bi Šprahovo pred nekaj meseci aretirali v Dubaju v Združenih arabskih emiratih.

Leta 2014 so kriminalisti pregledali v hišnih preiskavah zaseženo dokumentacijo zaradi domnevno kaznivih poslov družbe Profit Club in z njo povezanih akterjev, denimo ptujskega Info Profit Kluba. Kot so tedaj pojasnili na policiji, naj bi člani hudodelske združbe »od aprila 2005 z namenom, da bi sebi in drugim pridobili protipravno premoženjsko korist, več vlagateljev spravili v zmoto z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah panamske družbe v nepremičninske sklade, depozite, podjetniške sklade, delnice ter druge oblike naložb doma in v tujini z obljubljenimi visokimi donosi.

Obljubljali so možnost predčasnega izplačila glavnice in obresti ter izplačila donosa v obliki rente in jih s tem zapeljali, da so ti v svojo škodo vlagali denarna sredstva, čeprav po doslej ugotovljenem ovadeni vloženega denarja niso uporabili za obljubljene investicijske storitve, ampak za druge namene ter ga kljub zagotovilom in obljubam po izplačilu glavnice in donosov organizator vlagateljem ni vrnil.«

Od decembra v priporu?

V tej zadevi so doslej sodili petim domnevnim sodelavcem, tožilstvo jim je očitalo nadaljevano kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja, zaradi pomanjkanja dokazov so bili oproščeni. Šprahova in Petrič pa sta torej že leta in leta nedosegljiva. Kmalu so se pojavila namigovanja, da sta se leta 2012 preselila v svojo vilo v Združenih arabskih emiratih. In vsaj Šprahova je zagotovo bila tam. Interpolovci so namreč ob rdeči tiralici objavili tudi fotografijo njene osebne izkaznice za bivanje v Združenih arabskih emiratih na ime Ursha Spranz.

Vlagatelje naj bi zapeljali, da so v svojo škodo vlagali denarna sredstva. V tej zadevi so sodili petim domnevnim sodelavcem, ki so bili oproščeni. Urška Šprah po besedah zagovornika. soglaša s prihodom v Slovenijo.

Že v letu, ko je mariborsko okrožno sodišče zanjo razpisalo iskanje (2014), naj bi jo arabske oblasti aretirale, a so od tam nato sporočili, da nam je ne bodo izročili. Leta 2019, ko so pristojni izvedeli, da se je preimenovala v Ursho Spranz, naj bi na arabski polotok romala nova prošnja za njeno izročitev.

Kot je poročal Večer, ji je sodišče obtožnico prek mednarodne pravne pomoči vročilo novembra lani, toda vabilo na predobravnavni narok, ki ga je sodnik Boštjan Polegek razpisal za prejšnji teden, je ni doseglo. Na spodletelem naroku pa je, še piše Večer, odjeknila informacija njenih staršev, da je bila hči decembra aretirana in je v priporu v Dubaju. »Čaka na izročitev Sloveniji, za pot je pripravljena sama plačati,« je dejala mati.

Sodnik je zagovornika Šprahove Gorazda Fišerja pobaral, ali obstaja možnost, da so jo v Dubaju priprli zaradi kakšne druge zadeve. »Po mojih podatkih je v priporu na podlagi te tiralice. Z njo sem bil v kontaktu, soglaša s prihodom v Slovenijo, po zadnjih podatkih naj bi jo predali že ta (prejšnji, op. p.) teden,« je odgovoril odvetnik in pripomnil, da mu je bilo rečeno, »da bi jo predali, a da čakajo slovenske organe prek Interpola. Predlagam, da sodišče opravi poizvedbe in da jo tamkajšnji organi dajo na letalo.« Sodnik je vnovični narok razpisal za 19. junij.

Slovenci na rdečih tiralicah

Na spletnih straneh Interpola so rdeče, torej nujne tiralice, razpisane za štirimi slovenskimi državljani. Poleg Šprahove iščemo Nevena Staniča zaradi preprodaje droge, Danijela Borojevića zaradi oboroženega ropa, in Jožeta Pirha zaradi poskusa uboja.