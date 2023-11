S ponarejenimi dokumenti na bankah do več kot milijona evrov

Ljubljanski kriminalisti so razkrinkali kriminalno združbo, ki se je ukvarjala z goljufijami, ponarejanjem listin in pranjem denarja, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Tako je minulo sredo 56 policistov in kriminalistov ter preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada izvedlo 14 hišnih in osebnih preiskav zaradi več kot 30 kaznivih dejanj. Kaznivih dejanj je osumljenih 12 fizičnih oseb, starih med 28 in 56 let, med njimi je tudi državljan Bosne in Hercegovine. Osumljenci so oškodovali dve pravni in štiri fizične osebe.

»V preiskavi, ki se je začela konec leta 2022, je bilo ugotovljeno, da je več medsebojno povezanih osumljencev izvrševalo kazniva dejanja na način, da so se na bankah bančnim uslužbencem predstavljali bodisi kot fizične osebe ali kot direktorji oškodovanih družb. Bančnim uslužbencem so pri tem izročali ponarejene osebne dokumente, izdane na ime oškodovane fizične osebe ali direktorja oškodovane družbe,« so modus operandi pojasnili na PU Ljubljana. Ko so na ta način izkazali istovetnost, so zahtevali izvršitev gotovinskega dviga s transakcijskega računa oškodovane gospodarske družbe, v nekaterih primerih pa sklenitev kreditnih pogodb, na podlagi katerih so banke na transakcijske račune oškodovanih družb nakazale večje denarne zneske, ki so jih osumljenci kasneje dvignili.

»Od uslužbencev banke so tudi zahtevali izvršitev nakazila na točno določeni transakcijski račun v tujino, ki so ga obvladovale osumljene osebe. Gotovino so osumljenci bodisi dvignili bodisi nakazali na druge račune ter si na takšen način pridobili veliko protipravno premoženjsko korist,« smo izvedeli.

Po opravljenih hišnih preiskavah so 56-letnega državljana Slovenije privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Zaradi istovrstnih kaznivih dejanj je bil že v policijskih postopkih v Sloveniji in tujini. »Skupna protipravna premoženjska korist v vseh kaznivih dejanjih znaša 1.076.500 evrov, pri čemer je policiji uspelo zavarovati 586.433 evrov. Najvišja pridobljena protipravna korist v enem samem dejanju je znašala pol milijona evrov,« so še pojasnili.

Osumljencem so ob tem zasegli še manjšo količino konoplje in kokaina, pištolo, avtomatsko puško, avtomatsko pištolo in 588 nabojev različnih kalibrov. Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je sicer predpisana kazen do osmih let zapora, za kaznivo dejanje ponarejanja listin pa do treh let zapora.