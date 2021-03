SDS tudi v drugo pogorela na višjem sodišču

V nadaljevanju preberite:

Mariborsko višje sodišče je tudi v drugo zavrnilo pritožbo SDS, ki je od države neuspešno terjala 886.257 evrov odškodnine z obrestmi zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na državnozborske volitve v letih 2011 in 2014. Višji sodniki so o pritožbi politične stranke odločali ponovno potem, ko je vrhovno sodišče zaradi pomanjkljive obrazložitve razveljavilo njihovo sodbo, s katero so maja 2019 potrdili odločitev prvostopenjskega sodišča, da SDS ni upravičena do odškodnine za primer Patria.