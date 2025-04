Semiškemu pivovarju namesto milijonov le drobiž

V nadaljevanju preberite:

Več kot četrt stoletja je minilo, odkar je Zemir Begić začel proizvajati konopljino pivo Mery Jane, nato pa so njegove načrte prekrižali in zatrli postopki državnih organov. Ves ta čas Semičan poskuša od države izterjati odškodnino za škodo, nastalo zaradi ravnanja njenih organov, a njegov sodni boj je z vsako sodbo – do zdaj so jih sodišča spisala že 14 – bolj in bolj podoben boju z mlini na veter.

Potem ko je novomeško okrožno sodišče pred dobrim letom v celoti zavrnilo njegov tožbeni zahtevek, je ljubljansko višje sodišče delno ugodilo njegovi pritožbi in mu prisodilo delno poplačilo za hišo, ki jo je izgubil v izvršilnem postopku.

Sodišče je sicer že leta 2018 z vmesno sodbo pravnomočno odločilo, da mu pripada odškodnina za škodo, nastalo zaradi ravnanja državnih organov v obdobju med letoma 1998 in 2004, višino denarnega obliža pa bi moralo ugotoviti v posebnem postopku. Od države je zahteval 12 milijonov evrov zaradi izgubljenega zaslužka oziroma dobička, ki jo je oblikoval kot rentni zahtevek (mesečno rento v višini 42.563 evrov), izgubljene hiše in opreme pivovarne, pa tudi zaradi nezmožnosti uporabe patenta.