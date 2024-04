Šest mladoletnikov in polnoletna oseba v pretepu poškodovali dva mladoletnika

Po tem, ko danes in jutri v Ljubljani poteka 22. strokovni posvet Otrok – zrcalo družbe, na katerem strokovnjaki z več področij govorijo o medvrstniškem nasilju, so s celjske policijske postaje sporočili o primeru nasilja, ki se je zgodil 3. februarja letos.

Kot so navedli, so bili tistega dne v jutranjih urah obveščeni o pretepu na Ljubljanski cesti v Celju.

Z ogledom kraja dejanja, zbiranjem obvestil ter pridobljenimi posnetki videonadzornih sistemov so ugotovili, da je sedem oseb, od tega šest mladoletnih, napadlo dve mladoletni osebi, pri čemer so enega huje poškodovali, enega pa lažje.

V preiskavi so ugotovili, kot navajajo v današnjem sporočilu za javnost, da napada skupine na dva mladoletnika niso povzročile medsebojne zamere in da napadena mladoletnika nista dajala povoda za nasilno dejanje. Nasilneži so ju napadli zaradi želje po nadvladi nad njima in drugimi mladostniki, vzbujanja strahu in uveljavljanja med vrstniki.

Kot so navedli, je sedmerica osumljena kaznivih dejanj: sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje, lahke telesne poškodbe, hude telesne poškodbe in nasilništva.

Nasilna dejanja, storjena na tak način, so še posebej zahrbtna, zavržna in nedopustna. Mladoletnika, nad katerima so se znesli, niso zaznamovale zgolj telesne poškodbe, pač pa tudi občutek ponižanja in strahu, so navedli in dodali, da je vsakršno nasilje nedopustno. Policija bo še naprej ravnala tako, da bodo v prvi vrsti zaščitili žrtve nasilja, proti osumljenim nasilnežem pa dosledno ukrepali.