Sina norveške princese aretirali zaradi suma posilstva

Norveška policija je danes sporočila, da je zaradi suma posilstva aretirala Mariusa Borga Hoibyja, sina norveške princese Mette-Marit, poroča AFP. Sedemindvajsetletnika, ki je bil rojen štiri leta pred poroko Mette-Marit z norveškim prestolonaslednikom Haakonom leta 2001, in sicer v njenem prejšnjem razmerju, so aretirali včeraj zvečer.

Policija je objavila, da se sum nanaša na spolno dejanje brez privolitve, ki se mu žrtev menda ni mogla upreti. Dom osumljenca so preiskali in določene stvari tudi zasegli, so sporočili. Borga Hoibyja je sicer kraljevi par vzgajal skupaj z njegovima polsestro in polbratom, danes dvajsetletno princeso Ingrid Alexandro in osemnajstletnim princem Sverrejem Magnusom, a v nasprotju z njima nima nobene uradne javne vloge.

Zaradi posilstva je bil aretiran le nekaj mesecev po tem, ko je bil obtožen povzročitve telesnih poškodb po nočnem prepiru 4. avgusta v stanovanju ženske, s katero je imel razmerje, v Oslu. Norveški mediji poročajo, da je policija takrat našla nož, zapičen v eno od sten spalnice. Septembra so ga znova aretirali zaradi kršenja prepovedi približevanja.

Policija je danes dodala še, da je bil v času aretacije v avtomobilu z domnevno žrtvijo avgustovskega incidenta. Ali bo aretaciji sledil pripor, bodo še odločili.