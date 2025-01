Snežni plaz v severnoitalijanski deželi Piemont terjal tri smrtne žrtve

Pri kraju Trasquera v severnoitalijanski deželi Piemont je snežni plaz v nedeljo zasul pet smučarjev. Tri osebe, ki jih je plaz vlekel s seboj nekaj sto metrov, so na kraju umrle, dve pa so reševalci prepeljali v bolnišnico, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Plaz se je sprožil na vzhodni steni gore Punta Valgrande in je zasul pet smučarjev. Trije ljudje so podlegli poškodbam. Dvojico, ki je nesrečo preživela, pa so odpeljali v bolnišnico. Po navedbah reševalcev smučarja nista bila resno poškodovana, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Italiji velja opozorilo pred snežnimi plazovi na nadmorskih višinah nad 2100 metri. Pristojne službe pa že nekaj časa opozarjajo na nevarnost plazov.