Pri Kamniškem sedlu zašla Madžara, reševanje se nadaljuje

V slabih vremenskih razmerah sta v nedeljo pri Kamniškem sedlu zašla in se ponesrečila madžarska planinca. Na pomoč je odšla skupina gorskih reševalcev, ki pa so morali reševanje zaradi slabih vremenskih razmer prekiniti. Nadaljevati so ga začeli danes v zgodnjih jutranjih urah.

Več kot 40 gorskih reševalcev iz štirih društev je madžarska državljana reševalo, potem ko si je eden od njiju zlomil nogo na območju Kotličev na poti od Turske gore proti Kamniškemu sedlu.

Vidljivost je bila tako rekoč nična, pihal je močan veter, velika pa je tudi nevarnost plazov. Kot je zjutraj poročal Radio Slovenija, Gorska reševalna zveza Slovenije namerava reševati tudi s helikopterjem.