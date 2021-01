Snežni plaz zasul cesto med Bovcem in Trento

FOTO: PU Nova Gorica

Danes zjutraj, nekaj po 6. uri, se je pred vasjo Soča, takoj za križiščem za Lepeno, sprožil obsežen snežni plaz in zaprl regionalno cesto Bovec-Trenta.Po prvih podatkih je snežni plaz, pomešan s kamenjem in drevjem, cesto zasul v dolžini 50 metrov. Visok je okoli štiri oziroma pet metrov. Po ocenah policije je naneslo okoli 2000 kubičnih metrov snega.Cesta je zaprta, delavci pa se že trudijo, da bi plaz čim prej odstranili.Kot pojasnjujejo na Policijski upravi Nova Gorica, so območje plazu in struge Soče pregledali tudi pripadniki gorske reševalne službe s pomočjo lavinskega psa, saj je obstajala možnost, da je snežni plaz zasul tudi kakšno vozilo oziroma ljudi. Pod plazom k sreči ni bilo nikogar.