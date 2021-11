Sodba za umor s sekiro razveljavljena

V nadaljevanju preberite:

Andreju Vrščaju, ki je po prepričanju tožilstva 1. februarja lani na zahrbten način umoril Vinka Pekliča, svojo mater Nežo pa hudo poškodoval s tem, ko jo je med prepirom tako odrinil, da je padla na tla in si zlomila roko, je uspelo s pritožbo na celjsko višje sodišče. To je razveljavilo sodbo okrožnega sodišča, ki ga je marca letos obsodilo na 23 let in pet mesecev enotne zaporne kazni.