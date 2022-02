Sodni postopek se razpleta. Je bilo to potrebno?

Včeraj se je pred Okrožnim sodiščem v Kopru nadaljevala glavna obravnava v zvezi s postopkom oškodovanja Kolektor Group in pridobitve premoženjske koristi Tomažu Kmeclu (TK) in Petru Novaku (PN).

Spomnimo, da se je postopek začel, ker je družba Hidria oziroma družina Svetlik pred desetimi leti prek svoje odvetniške pisarne soproge takratnega predsednika KPK in kasnejšega pravosodnega ministra vložila kazensko ovadbo suma storitve kaznivega dejanja.

Kljub temu, da je v tem obdobju Stojan Petrič v celoti sodeloval s pristojnimi institucijami in so se tudi družbeniki družbe Kolektor Group na skupščini izrekli, da ni bilo oškodovanja Kolektorja ali zlorabe položaja, se je postopek nadaljeval vse do glavne obravnave, na katero je bil kot zadnja priča tožilstva včeraj povabljen Boris Pipan, ki je vodil začetna pogajanja o prodaji Etre 33.

Boris Pipan je na številna tožilčeva vprašanja odgovarjal več kot dve uri. Pipan je potrdil, da je prodajalec, družba Sarini, v skladu z dogovori in obveznostmi, ki jih je Sarini imel do TK in PN, te poravnal skozi znižanje kupnine za kupca manjšinskega deleža, družbi Transing. Odgovarjal je tudi na vprašanja o vrednosti podjetja Etra 33, ki je bila po njegovi oceni pri prodaji podvrednotena – v času prodaje naj bi bila Etra 33 vredna več kot 40 milijonov evrov, danes pa je po njegovi oceni to podjetje vredno 150 milijonov evrov.

Poudaril je tudi vlogo menedžmenta, ki je po njegovi oceni zelo pomembna pri rasti in razvoju vsake firme, tudi Etre 33, zdaj Kolektorja Etre. Pipan je poudaril tudi pomembnost odločitve za investicijo v program 400-kilovoltnih transformatorjev, ki je bila prelomna točka pri razvoju in nadaljnji rasti Kolektorja Etre.

Na naroku 31. januarja 2022 je tudi že Alan Perc, zastopnik prodajalca, družbe Sarini, ki je na strani Sarinija prevzel drugi del pogajanj do končne prodaje Etre 33, pričal, da je obstajala zaveza prodajalca do TK in PN in da je to obveznost Sarini poravnal z nižjo kupnino za manjšinske kupce.

Ključni priči tožilstva Alan Perc in Boris Pipan sta potrdili, da je imel Sarini obveznosti do TK in PN in da je te obveznosti poravnal z znižanjem kupnine pri prodaji Etre 33, kar izhaja tudi pisnih dokazov v spisu. Slišano na obravnavi potrjuje, da sta TK in PN svoja deleža v družbi Etra 33 poravnala s terjatvama, ki sta jih imela do prodajalca, družbe Sarini.