V nadaljevanju zaslišanj prič v zvezi s postopkom oškodovanja koncerna Kolektor Group in pridobitve premoženjske koristi za Tomaža Kmecla (TK) in Petra Novaka (PN), so priče včeraj potrdile že večkrat povedano, da tega oškodovanja oziroma pridobitve premoženjske koristi za kupca Etre 33 ni bilo.

Včeraj je bil kot priča vabljen Boris Pipan, ki je vodil začetna pogajanja o prodaji Etre 33 na strani prodajalca, a se je zaradi okužbe s koronavirusom znova opravičil. Spomnimo, 31. januarja je Alan Perc, zastopnik prodajalca v obdobju zaključka transakcije družbe Sarini, pričal, da je obstajala zaveza prodajalca do TK in PN in da so jo poravnali s kupnino manjšinskih lastnikov.

Predstavnika sosveta Kolektor Group Radovan Bolko in Anton Ribnikar sta včeraj potrdila, da je bil sosvet seznanjen s potekom pogajanj, tudi s posojilno in opcijsko pogodbo. Potrdila sta, da je sosvet soglasno sprejel odločitev, da se v projekt prevzema Etre 33 izpelje. Spomnimo, 24. januarja je četrti član sosveta, pravnik Franci Florajančič, to soglasje potrdil.

Radovan Bolko je posebej poudaril, da oškodovanja Kolektor Group ni bilo. Pri reodkupu 14,9 odstotnega deleža od Transinga se je tudi sam prostovoljno odločil za nakup deleža Etre 33, ker je menil, da je to dobra naložba. V času, ko se je odločal za nakup deleža, ni vedel o nobenih kazenskih postopkih v zvezi z Etro 33. Kolektor Group je skupaj s FMR že obvladoval 75,1-odstotni delež. Kolektor je dobil v celoti povrnjeno posojilo in obresti v višini 286.000 evrov. Kolektor Group je torej pridobil tudi finančno korist iz obresti na kapital oziroma posojilo, ki ga je Kolektor Group dal Transingu.

Član sosveta Anton Ribnikar, nekdanji vrhovni državni tožilec, je potrdil, da je bil za Kolektor Group in FMR to povsem nevtralen posel in da je bila zaveza prodajalca družbe Sarini do Tomaža Kmecla in Petra Novaka, ki jima je dal popust na vrednost 14,9-odstotnega deleža Transinga v Etri 33 in s tem znižal kupnino Transinga, kar pa ne pomeni, da je znižal vrednost 14,9-odsotnega deleža Transinga.

Svetovalec NLB za velike stranke v enoti Maribor, priča Borut Rataj, je včeraj potrdil, da je družba Transing prišla v Maribor in da je zaprosil za kredit za nakup manjšinskega deleža Etre 33 v začetku januarja 2010, kar ovrže trditev tožilstva, da je bilo kreditiranje v Kolektorju vnaprej dogovorjeno. NLB kredita družbi Transing ni odobrila, ker je menila, da je tveganje za nakup manjšinskega deleža preveliko.