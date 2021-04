Sodni zapisnikar kriminalcem posredoval najmanj sto zaupnih dokumentov

FOTO: Jure Eržen/Delo

Za 49 kriminalnih dejanj ovadili 15 oseb

Sodnemu zapisnikarju grozi do osem let zapora

Sodni zapisnikar na Okrožnem sodišču v Celju je kriminalcem, ki jih povezujejo s prepovedanimi drogami in prepovedanim prehajanjem državne meje, posredoval najmanj sto zaupnih dokumentov, so ugotovili celjski policisti. Grozi mu osem let, ob njem so ovadili še 14 drugih oseb. Nekateri so stari znanci policije.Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so kriminalisti v preteklih dneh zaključili dve obsežni preiskavi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanega prehajanja meje, izdaje tajnih podatkov in dajanja podkupnin. Preiskavi sta temeljili tako na klasičnih kot tudi prikritih preiskovalnih ukrepih.Ugotovili so, da na širšem celjskem območju deluje organizirana hudodelska združba, v kateri je sodelovalo več državljanov Slovenije, BiH ter Severne Makedonije. Združba je delovala tako, da je na območju celotne Slovenije organizirala nakup, hrambo in prodajo prepovedanih drog kokaina in konoplje.Kazensko so ovadili kar 15 oseb, in sicer za 49 različnih kaznivih dejanj. V šestih primerih je šlo za izdajo tajnih podatkov, v enem primeru za dajanje daril, štirikrat za nedovoljeno prehajanje državne meje, v 38 primerih pa za neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili, je danes povedal vodja celjskih kriminalistovKot je izjavil, so ob zaključku operativnih aktivnosti konec prejšnjega tedna na celotnem območju Slovenije izvedli 16 hišnih preiskav ter 12 osebam odvzeli prostost. V petek so potem sedem osumljencev privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, šestim od njih je bil odrejen pripor.Posamezni člani kriminalne združbe so organizirali tudi prevoze ilegalnih migrantov. Kriminalisti so ugotovili, da so v štirih primerih organizirali prevoze ilegalnih migrantov, državljanov Pakistana, Afganistana in Bangladeša. Prevoz ilegalnih migrantov so organizirali iz Hrvaške čez Slovenijo v Italijo.»V dveh primerih so policisti posamezne člane združbe z 58 migranti in dvema voznikoma ustavili med prevozom v Italijo. V dveh primerih pa je kriminalni združbi ilegalne migrante uspelo prepeljati čez ozemlje Slovenije v Italijo,« je povedal Turk.Med preiskavo so kriminalisti zaznali, da kriminalna združba oziroma njeni posamezni člani razpolagajo z občutljivimi podatki o aktivnostih policije. V nadaljevanju so ugotovili, da s posameznimi člani kriminalne združbe sodeluje uslužbenec sodišča, in sicer sodni zapisnikar kazensko-preiskovalnega oddelka Okrožnega sodišča v Celju.Zapisnikar sodišča, ki je bil na sodišču zaposlen od leta 2018, je v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov in iz koristoljubja sporočal tajne podatke članom kriminalne združbe. Kriminalno združbo je tako obveščal o kriminalističnih aktivnostih proti njim ter tudi o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov.»Po doslej zbranih ugotovitvah je zapisnikar, ki mu grozi do osem let zapora, neupravičeno razkril večje število kriminalističnih preiskav, katerih uspešnost je bila zaradi razkritja najmanj sto zaupnih dokumentov sodišča okrnjena,« je dodal Turk. Poudaril je še, da so bili osumljenci stari od 22 do 50 let, starejši med njimi pa so stari znanci policije.