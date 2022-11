Spletni goljufi so mu z računa ukradli osem tisočakov

Z mariborske policijske uprave poročajo o primeru spletne goljufije. Ptujski policisti so prejeli prijavo, da je oškodovanec dobil elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zapisal, da bo prejel vrnjeni davek. Ko je posredoval bančne podatke, so mu s transakcijskega računa odtegnili več kot 8000 evrov.

Policisti opozarjajo, da gre pri tovrstnih poskusih za lažna obvestila. Spletnim uporabnikom svetujejo, naj dobro preverijo verodostojnost elektronskih sporočil, ki jih napotujejo na vpis osebnih oziroma občutljivih podatkov.

Na Fursu pa so dodali, da jih zavezanci vsak dan že skoraj dva tedna obveščajo o sporočilih, ki naj bi jih dobili od finančne uprave o preplačilu davka. Sporočajo, da gre za poskuse prevare in lažna sporočila. Ljudi opozarjajo, naj nikamor ne posredujejo ali vpisujejo svojih podatkov. »Sporočila izbrišite in nikamor ne vpisujte in ne sporočajte nobenih podatkov. Svoje podatke glede stanja plačil in obveznosti na finančni upravi lahko v vsakem trenutku preverite tudi v eDavkih, prav tako se lahko z vprašanji obrnete na klicni center finančne uprave.« Na številki 08 200 1001 so dosegljivi za fizične osebe, na številki 08 200 1003 pa za pravne.