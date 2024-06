Spravil se je nad partnerico in hotel povoziti njenega sorodnika

S Policijske uprave Koper so včeraj poročali kar o treh primerih poskusov uboja na Primorskem, ki so se zgodili minuli konec tedna. Dve ovadbi zaradi tega dejanja so spisali zaradi množičnega pretepa v Sežani, pri Strunjanu pa so ovadili 57-letnega Ljubljančana.

V soboto malo pred 18. uro so policisti prejeli klic občana, ki je povedal, da ga je moški na lokalni cesti od Dobrave proti Strunjanu napadel z osebnim avtomobilom in namerno trčil še v kolesarko, potem pa odpeljal. Po naših neuradnih podatkih gre za 57-letnega moškega s stalnim bivališčem v Ljubljani in začasnim na območju slovenske Istre.

Po ugotovitvah policistov je prehitel drugi osebni avtomobil, v katerem je bila na sovoznikovem sedežu njegova nekdanja partnerica, vozilo pa je upravljal njen 44-letni sorodnik. Ko ju je prehitel, je močno zavrl, izstopil iz avta, se približal nasilno ustavljenemu vozilu ter začel nekdanjo partnerico vleči iz avta. Uspelo ji je zbežati, njen bivši partner, ki je bil po neuradnih informacijah pijan, pa je sedel nazaj za volan, zapeljal vzvratno in trčil v vozilo, ki je stalo za njim ter ga potiskal okoli 30 metrov. Tu se drama ni končala. Nalašč je poskušal še povoziti nič krivega 44-letnega sorodnika pobegle, ki je samo stal ob cestišču, a mu je k sreči uspelo odskočiti.

Trčil v mimoidočo kolesarko

V tistem je mimo pripeljala nič hudega sluteča kolesarka in napadalec je trčil vanjo. Ta je poškodovana padla na cestišče, odpeljali so jo v izolsko bolnišnico. Izvedeli smo, da ima zlomljen gleženj. Moški je še pred prihodom policistov in reševalcev s kraja zbežal, očitno v Ljubljano, kjer se je v nedeljo oglasil na tamkajšnji policijski postaji; 57-letnik je bil pridržan in naj bi bil pred preiskovalnega sodnika na koprsko okrožno sodišče pripeljan včeraj v večernih urah.

Državno tožilstvo ga utemeljeno sumi nasilništva, poskusa uboja, grožnje, poškodovanje tuje stvari in nevarne vožnje v cestnem prometu. Za vsa kazniva dejanja moškemu, ki je bil nekdaj podjetnik, grozi do 20 let in tri mesece zapora ter prepoved vožnje motornega vozila.

Spor Makedoncev

V soboto popoldne pa sta se na terminalu v Sežani stepli dve skupini državljanov Severne Makedonije. Policija je bila o tem obveščena ob 17.29, nekaj minut pozneje so iz sežanskega zdravstvenega doma policisti že prejeli obvestilo o hudo ranjenem moškem, ki je bil zaboden v pretepu. Z rešilcem so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, v ZD Sežana pa so pomagali še trem poškodovanim v pretepu. Policisti so ugotovili, da se jih je osem steplo zaradi dolžniških razmerij.

»Ugotovljeno je bilo, da je 53-letni moški med pretepom z nožem v hrbet zabodel 42-letnega moškega. Drugi osumljenec, 49-letni moški, pa je z osebnim avtomobilom poskušal povoziti skupino oseb, ki so v pretepu sodelovale. Prostost je bila odvzeta petim osumljencem. Dva osumljena, gre za 53-letnega in 49-letnega državljana Severne Makedonije, sta še vedno v policijskem pridržanju, medtem ko je bilo ostalim trem osumljenim po končanih postopkih na policiji pridržanje zaključeno,« je v zvezi z množičnim pretepom in dvema poskusoma uboja med drugim sporočil višji policijski inšpektor PU Koper Loris Čendak.