Sredi noči so slišali žago v gozdu in zalotili tatove

Ko je lovec poklical enega od lastnikov parcel, je ta nemudoma poklical policijo in se kljub večerni uri takoj odpravil v gozd. Na gozdni poti se je skoraj zaletel v sivega megana. »Po nekaj metrih je megane ustavil in vanj je vstopil še en moški, ki je tekel po gozdu. Je pa bilo na naši parceli poleg podrtega drevja tudi gozdarsko orodje: žage, pile, zagozde,« je povedal okradeni občan. Les so potem prodali gozdni po nižji ceni, kot bi ga lahko na trgu, a lastniki lesa še kako dobro vedo, da ne bi bilo pametno, če bi hlodi ostali v gozdu, saj bi jih lahko kdo ukradel. Do prodaje so jih zato stražili. Tatovi namreč ne poznajo počitka in vse bolj očitno je, da gre za sistemski problem, saj nekateri odkupovalci očitno ne preverjajo izvora lesa.