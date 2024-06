Nesreča pri Slovenski Bistrici: 37-letnik vozil v napačno smer

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, se je okrog 9. ure zgodila prometna nesreča na avtocesti A1 na območju Slovenske Bistrice. Po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo zaradi vožnje v napačno smer, ko je 37-letni voznik na vrhu klanca proti Tepanju trčil v drug osebni avtomobil.

Voznico so s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in odpeljali v bolnišnico, prav tako tudi moškega. Ugotovili so, da je 37-letnik vozil pod vplivom alkohola (1,18 mg/l alkohola). Na kraju sicer še potekajo aktivnosti policistov oz. ogled kraja nesreče. Po prvih informacijah poškodovana nista življenjsko ogrožena. Promet za zdaj poteka po enem pasu.