Štajersko avtocesto zaprli zaradi gorečega tovornega vozila v predoru Trojane

Štajersko avtocesto so zaradi gorečega tovornega vozila v predoru Trojane okoli 21. ure zaprli med priključkoma Trojane in Blagovica v obe smeri, je poročal Prometno informacijski center za državne ceste.

Obvoz za osebna vozila je proti Mariboru so vzpostavili med Blagovico in Trojanami, proti Ljubljani pa med Vranskim in Blagovico. Pred izvozom Blagovica proti Mariboru je prišlo do zastoja.

Dan minil v znamenju zastojev

Današnji dan so na slovenskih cestah, zlasti iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tudi sicer zaznamovali zastoji. Promet je bil zgoščen na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti. Razlog za povečan promet je praznik, vnebohod, ki ga praznujejo v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Nizozemskem in v Belgiji, ter začetek počitnic v nekaterih deželah.

Portal promet.si z izjemo zapore na štajerski avtocesti pozno zvečer več ni navajal zamud.