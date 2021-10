Štajerskemu vardistu zaporna kazen za spolno zlorabo

V nadaljevanju preberite:

Nihče od udeležencev protestnega shoda, uperjenega proti epidemiološkim ukrepom v Sloveniji 17. aprila letos, si ni misli, da bo imel shod na mariborskem Trgu svobode še negativni epilog.



Pa ne zaradi shoda, temveč povsem drugačnega. V aferi, ki se je primerila v noči po shodu, nastopa 54-letni Mariborčan Vlado Čehić. Možakarju z zajetno policijsko kartoteko, ki se polni že več kot 20 let, so kriminalisti dan po shodu odvzeli prostost. Očitki? Posilstvo komaj polnoletnega dekleta, ki je bilo prav tako udeleženka shoda na osrednjem mariborskem trgu.



Po zaslišanju je preiskovalna sodnica Vlada Čehića poslala v priporniško celico, čeprav je eden od vidnejših članov Štajerske varde trdil, da gre za konstrukt. Obtožbe naj bi bile plod maščevanja njegove nekdanje partnerice, ki ga je prijavila zaradi nasilja v družini, njemu pa so izrekli ukrep prepovedi približevanja. V zvezi s to prepovedjo se je sicer le dan pred prijavo posilstva razpisal na enem od družabnih omrežij, kjer je med drugim zapisal, da je partnerico kazensko ovadil, češ da jo sumi celo dveh umorov.