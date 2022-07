Stanje v zastojih lahko sproža stres in jezne reakcije

Agencija za varnost prometa opozarja, da je v teh dneh v večjem delu Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročinskih obremenitev pa med vožnjo ne podcenjujte, še posebej, če je pot daljša. Zagotovite si dovolj vode, preverite delovanje klimatske naprave in načrtujte več krajših postankov.

Preverite tudi razmere na cestah, saj stanje v zastojih lahko povzroča dodaten stres in vodi v jezne reakcije, ki ogrožajo prometno varnost. »V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar! Zelo hitro namreč lahko pride do vročinskega udara, za kar so še posebej dovzetni otroci in starejši. Temperatura otrokovega telesa se dviguje tri- do petkrat hitreje od temperature telesa odrasle osebe,« dodajajo.

»Če je vaše vozilo parkirano na soncu, se v njem temperatura hitro lahko dvigne tudi na več kot 50 stopinj Celzija. Če se usedete v razbeljeni avto, bo vročina na vas delovala zelo obremenilno, imela bo močan vpliv na vaše psihofizično stanje in lahko še poslabša zdravstvene težave ali povzroči utrujenost. Zato pred odhodom avto dobro prezračite in ohladite s klimatsko napravo. Ne ustvarjajte prevelikih temperaturnih razlik med zunanjim ozračjem in kabino vozila. Priporoča se temperaturna razlika do maksimalno deset stopinj Celzija,« še pojasnjujejo na AVP.

Vozniki motornih vozil naj imajo pri sebi vedno dovolj tekočine zase in za sopotnike. Zadostna količina vode je nujna tudi v primeru zastojev. »Na avtocestah in hitrih cestah v primeru zastojev vedno ustvarite prostor za reševalni pas. Ta je nujen za pravočasni dostop intervencijskih služb,« še svetujejo.