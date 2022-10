Najmanj 125 ljudi je umrlo na indonezijskem nogometnem stadionu, ko je na tisoče jeznih domačih navijačev vdrlo na igrišče, policija pa je odgovorila s solzivcem, kar je sprožilo stampedo, so danes sporočile oblasti. Tragedija v mestu Malang, v kateri je bilo tudi 180 ranjenih, je bila ena najhujših nesreč na stadionih v svetu.

Navijači nogometnega kluba Arema so na stadionu Kanjuruhan vdrli na igrišče, potem ko je njihova ekipa izgubila z 2:3 proti gostujoči ekipi in hudemu tekmecu, Persebaya Surabaya.

Policija, ki je nemire opisala kot »izgrede«, je sporočila, navaja francoska tiskovna agencija AFP, da je skušala prisiliti navijače, da se vrnejo na tribune. Pri tem uporabila solzivec, potem ko sta bila ubita dva policista.

Solzivec je sprožil stampedo, številne žrtve so bile po navedbah policije poteptane ali so se zadušile.

Kot poroča AFP, je v tragediji umrlo najmanj 125 ljudi, je v nedeljo zvečer za televizijsko hišo Metro TV povedal namestnik guvernerja Vzhodne Jave Emil Dardak, s čimer se je zaradi dvojnega štetja znatno znižalo prejšnje število smrtnih žrtev, ki je znašalo 174.

»Za zdaj je bilo 124 oseb identificiranih, ena pa ne. Nekatera imena so bila zabeležena dvakrat, ker so bila napotena v drugo bolnišnico in so bila znova zapisana,« je dejal Dardak in navedel podatke, ki jih je zbrala lokalna policija iz desetih bolnišnic.

Preživeli so opisali panične gledalce v nabito polni množici, ko je nanje deževal solzivec. »Policisti so izstrelili solzivec in ljudje so samo hiteli ven, se v paniki prerivali, kar je povzročilo veliko žrtev,« je za AFP povedal 43-letni gledalec Doni. »Nič se ni dogajalo, ni bilo izgredov. Ne vem, kaj je bilo, nenadoma so policisti sprožili solzivec. To me je šokiralo, ali niso pomislili na otroke, ženske?«

Predsednik Indonezije Joko Widodo je odredil preiskavo tragedije, varnostni pregled vseh nogometnih tekem in ukazal državni nogometni zvezi, naj prekine vse tekme, dokler niso dokončane »varnostne izboljšave«.

Policija je uporabila solzivec

Direktor bolnišnice je za lokalno televizijo povedal, da je bila ena od žrtev stara pet let.

Slike, posnete iz notranjosti stadiona med stampedom, so pokazale, kako je policija izstrelila ogromne količine solzivca, ter ljudi, ki plezajo čez ograje.

Večina ljudi je umrla zaradi zadušitve. FOTO: Willy Kurniawan Reuters

Organizacija Amnesty International je pozvala k preiskavi, zakaj je bil solzivec uporabljen v zaprtem prostoru. »Solzivec je treba uporabiti samo za razganjanje množic, če pride do obsežnega nasilja in ko so druge metode neuspešne. Ljudi je treba opozoriti, da bo uporabljen solzivec in jim dovoliti, da se razidejo,« je zapisano v izjavi AI.

Videoposnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo ljudi, ki zmerjajo policiste, ki so držali protiizgredne ščite in vihteli palice.

Zažgana vozila, vključno s policijskim tovornjakom, so bila v nedeljo zjutraj polna ulic pred stadionom. Policija je sporočila, da je poškodovanih skupno 13 vozil.

Stadion sprejme 42.000 ljudi in oblasti so sporočile, da je bil razprodan. Na igrišče naj bi po tekmi vdrlo 3000 ljudi.

Navijaško nasilje je velika težava v Indoneziji, kjer so se globoka rivalstva med klubi spremenila v smrtonosne spopade. Kluba Arema in Persebaya Surabaya sta dolgoletna tekmeca, zato zaradi strahu pred nasiljem navijači gostujočega kluba iz Surabaye niso smeli kupiti vstopnic.

Vendar pa je indonezijski minister za politične, pravne in varnostne zadeve Mahfud MD dejal, da organizatorji niso upoštevali priporočila, da bi natisnili manj vstopnic in tekmo izvedli popoldne namesto zvečer.

Nogometni svet po tragediji žaluje. Gianni Infantino, predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa), pa je stampedo označil za »nerazumljivo tragedijo«.

Španski nogometni klubi bodo imeli danes pred tekmami v znak spoštovanja do žrtev minuto molka. Azijska nogometna konfederacija, vodilni organ za nogomet v regiji, je izrazila obžalovanje zaradi izgube življenj.

Indonezijska nogometna zveza (PSSI) je bila v stiku s Fifo glede stampeda in upa, da se bo izognila sankcijam, je na novinarski konferenci povedal generalni sekretar PSSI, Yunus Yussi. Varnostne smernice Fife namreč prepovedujejo uporabo solzivca za nadzor množice s strani policije ali redarjev ob igrišču.

Indonezija bo maja gostila svetovno prvenstvo v nogometu do 20 let. Prav tako se poteguje za zamenjavo Kitajske kot gostiteljice azijskega prvenstva leta 2023 poleg Južne Koreje in Katarja, odločitev pa bo znana ta mesec.