Streljanje na srednji šoli v Kazanu usodno za najmanj enajst ljudi

V ruskem mestu Kazan sta danes dva napadalca na srednji šoli izvedla strelski napad. Glede na zadnje podatke oblasti je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi devet šolarjev. Številni so bili v napadu poškodovani. Enega napadalca so prijeli, drugi je bil v posredovanju policije ubit, poročajo tuje tiskovne agencije.Eden od dvojice napadalcev je glede na poročanje ruske tiskovne agencije Tass v poslopje vstopil skozi glavni vhod in nemudoma začel streljati s puško. Na šoli je bilo takrat skupno nekaj več kot 700 učencev in približno 70 zaposlenih. Nekateri so v strahu skakali skozi okna.Policija je enega od napadalcev prijela, šlo naj bi za 19-letnega nekdanjega učenca šole, ki naj bi ustrelil sedem šolarjev in enega učitelja. Drugega strelca, ki se je zabarikadiral na šoli, pa je policija v posredovanju ubila.Šolo so naposled evakuirali, policija na območju izvaja preiskavo. Skupno je bilo v napadu poškodovanih najmanj 32 ljudi, od tega jih je več kot 20 pristalo v bolnišnici, šest otrok potrebuje intenzivno nego, navedbe pristojnega ministrstva povzema Tass.Kazan, ki šteje več kot 1,2 milijona prebivalcev, leži približno 700 kilometrov vzhodno od Moskve. Po napadu so poostrili varnostne ukrepe na vseh šolah v mestu.