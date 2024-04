Sum goljufije pri izobraževanju za odrasle na področju digitalnih kompetenc

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je prejelo anonimno pismo, ki opozarja na morebitne nepravilnosti pri izvajanju neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc. Kot so zapisali na ministrstvu, so še pred prejemom anonimke pri enem od izvajalcev zaznali okoliščine, zaradi katerih so naznanili sum storitve kaznivega dejanja.

Na ministrstvu so nad projektom izobraževanja odraslih na področju digitalnih kompetenc v letu 2023 izvajali nadzor v času izvedbe projekta in v fazi uveljavljanja izdatkov. V okviru nadzora so pregledovali zahtevke ter vsa pripadajoča dokazila, vključno s preverjanjem izpolnjevanja starostnega pogoja udeležencev, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Nadzor so izvajali tudi s sprotnim preverjanjem doseganja kazalnikov (število udeležencev in število izvedenih izobraževanj) ter z zahtevanjem dodatnih pojasnil s strani skrbnikov pogodb na ministrstvu.

Ministrstvo je prav tako spremljalo in pisno potrjevalo spremembe lokacij in vrste izobraževanj. Obenem je potekalo nenapovedano preverjanje izvajanja neformalnih izobraževanj na terenu in na daljavo.

»Med postopkom administrativnega preverjanja, še pred prejemom anonimke, smo pri enem od izvajalcev zaznali okoliščine, na podlagi katerih smo pristojnemu organu 21. marca 2024 naznanili sum storitve kaznivega dejanja,« so v današnjem odzivu na pismo poudarili na ministrstvu.

Šlo naj bi za kaznivo dejanje goljufije, goljufije na škodo EU ter preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti. Ministrstvo je izvajalca na podlagi prejete anonimke pozvalo k dodatnim pojasnilom, so še navedli.

Razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc je ministrstvo objavilo konec lanskega junija. Na koncu je bilo na razpisu izbranih devet organizacij, med katere se je razdelilo 5,9 milijona evrov sredstev. Javni razpis v celoti financira EU iz programa React EU.

Namen razpisa je dvigniti osnovne in napredne digitalne kompetence prebivalcev Slovenije, ki so stari 30 let in več. Ministrstvo je želelo z izobraževanji prav tako spodbujati zanimanje za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.

Razpis je ministrstvo pripravilo po tem, ko je razveljavilo razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle v okviru projekta digitalni boni. Kot je septembra 2022 pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, so se za razveljavitev razpisa odločili, ker so po temeljitem pregledu celotne dokumentacije ugotovili, da je razpis v neskladju z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je tudi vpeljal digitalne bone.

Digitalne bone je lahko poleg učencev, dijakov in študentov na koncu koristilo tudi 67 oseb starih 55 let ali več, ki so opravile zadostno število ur usposabljanj s področja digitalnih kompetenc.