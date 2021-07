Svinjska nogica ni primerljiva s človeško podlahtjo, zlasti ne z obtoženkino

V nadaljevanju preberite:

Senat ljubljanskega višjega sodišča v sestavi Milene Jazbec Lamut kot predsednice ter Silvane Vrebac Arifin in Lee Habjanič kot članic je s sklepom razveljavil sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča v primeru odrezana roka. V njem naj bi glavno vlogo odigrali Sebastien Abramov, Julija Adlešič, Gorazd Colarič in Tinka Huskić Colarič.



S tem, ko je prvostopenjsko sodišče zavrnilo dokazni predlog obrambe o postavitvi izvedenca biomehanske stroke in preizkusu žaganja na človeškem kadavru, je po prepričanju višjega sodišča kršilo pravico do obrambe, kar je vplivalo na pravilnost in zakonitost sodbe.