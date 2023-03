Bavčar oproščen obtožb o oškodovanju Istrabenza

Na koprskem okrožnem sodišču je bil danes izrek sodbe v kazenskem postopku proti Igorju Bavčarju, nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza, in Miroslavu Golubiću, ki je vodil povezano podjetje Maksimo Holding, zaradi obtožb o oškodovanju Istrabenza s preprodajo delnic Intereurope. Tožilstvo je za Bavčarja predlagalo dve leti in pol, za Golubića pa dve leti zaporne kazni, medtem ko se je obramba obeh obtoženih zavzela za oprostilno sodbo. Tako Bavčar kot Golubić sta bila oproščena obtožb. Izreka sodbe se nista udeležila. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.

Šlo je sicer za ponovljeno sojenje, potem ko sta bila tako Bavčar kot Golubič na prvi stopnji že obsojena, a je po pritožbi višje sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno odločanje na okrožno sodišče. Razlog je bil, da niso bile zaslišane vse predlagane priče in da sodišče pred odločitvijo ni imenovalo finančnega izvedenca.

Tožilka: Bavčar in Golubić sta usklajeno delovala

Inkriminirani posel s preprodajo delnic Intereurope, ki se je leta 2007 zgodil med Banko Celje, Istrabenzom in Maksimo Holding, se je končal z Istrabenzovo izgubo 3,7 milijona evrov, Maksima Holding pa naj bi pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 3,1 milijona evrov (razlika med obema zneskoma izvira iz kompleksnega preprodajnega posla, na katerega je vplivala sprememba vrednosti svežnja delnic).

Tožilstvo je Bavčarju in Golubiću očitalo usklajeno delovanje, saj je julija 2007 Banka Celje od Istrabenza odkupila za 14 milijonov evrov delnic Intereurope in jih še istega dne prodala naprej Maksimi Holding s terminsko pogodbo, ki se je iztekla konec decembra tega leta. Tik pred zapadlostjo pa je v posel vstopil Istrabenz in kupil delniški sveženj. Dan za tem je te iste delnice spet prodal Banki Celje, le da po nižji ceni, in s tem ustvaril za 3,7 milijona evrov izgube.

Igor Bavčar FOTO: Nataša Čepar/Delo

Tožilstvo je trdilo, da je s tem Igor Bavčar, ki je bil obenem prvi mož Istrabenza in je lastniško obvladoval tudi Maksimo Holding, reševal svoje premoženje v Maksimi Holding, saj je izgubo, ki bi jo družba utrpela zaradi terminskega posla z Intereuropinimi delnicami, nase prevzel Istrabenz. Bavčar je bil tedaj edini član Istrabenzove uprave in je bil tudi podpisan pod vse pogodbe. V imenu Maksime Holding pa je bil podpisnik Golubić.

Bavčar, ki je vodil Istrabenz med letoma 2002 in 2009, je lani predčasno prenehal prestajati petletno zaporno kazen zaradi obsodbe pranja denarja v povezavi s preprodajo delnic Istrabenza, ki jih je imela v lasti Pivovarna Laško. Dobiček od prodaje – nekaj več kot 25 milijonov evrov – so sostorilci po presoji sodišča z nadaljnjimi transakcijami razpršili in »oprali«.

Bavčarja čaka še sojenje zaradi domnevnih davčnih utaj, kjer naj bi sodeloval pri oškodovanju družbe Pom-Invest za 1,3 milijona evrov. Ta kazenski postopek poteka pred ljubljanskim okrožnim sodiščem.