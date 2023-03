Tožilka za Bavčarja predlaga dve leti in pol zaporne kazni

Izrek sodbe v kazenskem postopku proti Igorju Bavčarju, nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza, in Miroslavu Golobiću, ki je vodil povezano podjetje Maksimo Holding, zaradi obtožb o oškodovanju Istrabenza s preprodajo delnic Intereurope, bo prihodnji teden, in sicer 15. marca. Tožilstvo za Bavčarja predlaga dve leti in pol, za Golubića pa dve leti zaporne kazni, medtem ko se je obramba obeh obtoženih zavzela za oprostilno sodbo. Gre sicer za ponovljeno sojenje, potem ko sta bila tako Bavčar kot Golubič na prvi stopnji že obsojena, a je po pritožbi višje sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno odločanje na okrožno sodišče. Razlog je bil, da niso bile zaslišane vse predlagane priče in da sodišče pred odločitvijo ni imenovalo finančnega izvedenca.

Tožilka: Bavčar in Golubić sta usklajeno delovala

Inkriminirani posel s preprodajo delnic Intereurope, ki se je leta 2007 odvil med Banko Celje, Istrabenzom in Maksimo Holding, se je končal z Istrabenzovo izgubo 3,7 milijona evrov, Maksima Holding pa naj bi pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 3,1 milijona evrov (razlika med obema zneskoma izvira iz kompleksnega preprodajnega posla, na katerega je vplivala sprememba vrednosti svežnja delnic). Tožilstvo Bavčarju in Golubiću očita usklajeno delovanje, saj je julija 2007 Banka Celje od Istrabenza odkupila za 14 milijonov evrov delnic Intereurope, jih še istega dne prodala naprej Maksimi Holding s terminsko pogodbo, ki se je iztekla konec decembra tega leta. Tik pred zapadlostjo pa je v posel vstopil Istrabenz in kupil delniški sveženj. Dan za tem je te iste delnice spet prodal Banki Celje, le da po nižji ceni, in s tem ustvaril za 3,7 milijona evrov izgube. Tožilstvo trdi, da je s tem Igor Bavčar, ki je bil obenem prvi mož Istrabenza in je lastniško obvladoval tudi Maksimo Holding, reševal svoje premoženje v Maksimi Holding, saj je izgubo, ki bi jo družba utrpela zaradi terminskega posla z Intereuropinimi delnicami, nase prevzel Istrabenz. Bavčar je bil tedaj edini član Istrabenzove uprave in je bil tudi podpisan pod vse pogodbe. V imenu Maksime Holding pa je bil podpisnik Golubić.

Na današnjem naroku so zaslišali še zadnjo pričo - nekdanjo vodjo sektorja za poslovanja z gospodarskimi družbami na Banki Celje Andrejo Mačkovšek, ki pa je povedala le, da je imel Istrabenz, kolikor se spominja, leta 2007, veljal za zaupanja vredno družbo, podobno kot, denimo, Petrol.

Igor Bavčar se je sklepnim besedam odpovedal in se je zgolj pridružil temu, kar je povedal njegov odvetnik. FOTO: Nataša Čepar/Delo

»Če bi šlo za normalen posel, bi Istrabenz pri banki preprosto najel kredit; imel je visoko boniteto pri bankah in zanj sploh ni potreboval zavarovanja. Tako pa je šlo za netransparentno delovanje, saj je posel speljan brez ustrezne dokumentacije. Istrabenzu ni bilo treba vstopiti v posel in utrpeti izgubo, a je to vseeno storil,« je izpostavila tožilka Mateja Jagrič Zajec. Bavčar je po njenih besedah zlorabil svoj položaj ter ravnal v nasprotju z interesi družbe, ki jo je vodil. Posel pa je lahko izpeljal le v dogovoru s takratnim predsednikom uprave Maksime Holding Miroslavom Golubićem.

Obramba: šlo je za financiranje Istrabenza

Bavčarjev odvetnik Aljoša Dežman pa je v zaključnih besedah poudaril, da kaznivo dejanje ni bilo dokazano onkraj vsakršnega dvoma. »Postopek je pokazal na običajnost posla iz tistega časa, ki nima elementov oškodovanja, ampak je šlo za financiranje Istrabenza, Intereuropine delnice pa so služile kot zavarovanje za bančno posojilo,« je dejal.

Anka Kozamernik, zastopnica Miroslava Golubića, je podčrtala, da je šlo za širši okvir poslov med Istrabenzom in Banko Celje, ki so bili v končni fazi namenjeni lastninjenju Istrabenza, v kar pa Golubić ni bil vključen in je le izvrševal navodila. Maksima Holding je predstavljala le porok za posel. Istrabenz tudi ni nikoli podal nobenega odškodninskega zahtevka v zvezi s tem poslom. Golubić je dodal, da do leta 2008 sploh ni vedel, da je Bavčar postal lastnik FB Investicij in posledično Maksime Holding. »Sem mučenik,« je pripomnil, pri čemer se je nanašal na to, kar prestaja zaradi kazenskega postopka proti njemu.