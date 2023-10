»To ni komplikacija, ampak napaka pri izvedbi posega,« meni izvedenec

V nadaljevanju preberite:

»Iz mene so naredili invalida. Do konca življenja moram biti na hormonski terapiji. Poleg tega vse to tudi zelo slabo vpliva na moje psihično zdravje. Moški bi dobro vedeli, o čem govorim.«

S temi besedami nam danes 33-letnik strne svojo življenjsko izkušnjo z zdravljenjem v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana), zaradi katerega je ostal brez edinega delujočega testisa. In to, kot je poudarila njegova pooblaščenka, odvetnica Olivera Gomboc, zaradi hude in tragične zdravniške napake, s katero je »zaznamovano njegovo življenje«.

»Do operacije je bilo pri gospodu vse brezhibno izvedeno. Naredil je ultrazvok, naslednji dan je bil pri urologu. Dan kasneje že na operativnem posegu. Vse kritike slovenskega zdravstva, da je to neučinkovito, tukaj res odpadejo,« je dogajanje z začetka avgusta 2013 opisal upokojeni zdravnik Boris Pogačar, specialist splošne kirurgije in urologije, ki je po naročilu ljubljanskega okrožnega sodišča za potrebe pravde izdelal izvedensko mnenje. Pacient namreč zaradi domnevne zdravniške napake zahteva 450.000 evrov odškodnine.