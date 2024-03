Tokrat so se na neprijavljenem dogodku zbrali v Mariboru

Čeprav večji del javnosti v zadnjem času razburjajo neprijavljeni shodi ljubiteljev predelanih in športnih vozil, ali pa nemara prav zato, se ti kar vrstijo.

Po ljubljanskem, ki so ga organizirali v garažni hiši nakupovalnega središča na Rudniku, kjer naj bi bilo prisotnih 300 ljudi, in velenjskem v garažni hiši Velenjka, kjer je bilo okoli 50 vozil in sto ljudi, je bil tovrstni shod zdaj tudi v Mariboru.

»V soboto je v Mariboru ponovno potekalo neprijavljeno zbiranje ljubiteljev predelanih in športnih vozil. Udeleženci tovrstnih prireditev s svojo vožnjo in kršitvami cestnoprometnih predpisov ogrožajo prometno varnost. Tovrstnim neprijavljenim zbiranjem v okviru policijskih aktivnosti zato namenjamo posebno pozornost, zato smo tudi tokrat izvedli poostren nadzor cestnega prometa,« je sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor.

V poostrenem nadzoru na kraju neprijavljenega zbiranja in na cestah v neposredni bližini so ugotovili 35 kršitev predpisov, za nameček pa so dve vozili izločili iz cestnega prometa in jima odvzeli registrske tablice. Ugotovili so tudi kršitev zakona o tujcih. »Udeležence takšnih zbiranj opozarjamo na morebitne nevarnosti, do katerih lahko pride na tovrstnih srečanjih kot posledica nepremišljenih ravnanj voznikov,« je dodala.