Tomažu Arkliniču 30 let zapora za sostorilstvo pri umoru žene

Dobro leto po tem, ko se je v Sloveniji zgodil eden najokrutnejših zločinov pri nas, umor 33-letne matere štirih otrok, je sodišče odločilo, da 38-letnemu Tomažu Arkliniču iz Markovcev na Ptujskem polju dosodi 30 let zapora za sostorilstvo. Sodniki so ga spoznali za krivega in mu izrekli najvišjo možno kazen. V priporu bo ostal do pravnomočnosti sodbe, napovedana pa je pritožba.

Petčlanski sodni senat je ugotovil, da je Arklinič skupaj s soobtoženo Aleksandro Škamlec skoval in izpeljal načrt za umor svoje žene, matere štirih otrok, od katerih so trije njegovi.

»Obtoženi ni zgolj podal navodil, temveč je soobtoženko tudi motiviral za izvršitev dejanja,« je zapisalo sodišče. Pri tem je poudarilo, da sta kaznivo dejanje izvrševala skupaj, z izjemno mero odločnosti in prizadevanja, s ciljem, ki je bil odvzem življenja Sabini Arklinič. Olajševalnih okoliščin niso ugotovili, kar je vplivalo na izrek najstrožje kazni.

Žrtev je umorila Aleksandra Škamlec, ki je dejanje priznala in bila pred časom pravnomočno obsojena na 28 let zapora. Arklinič je po drugi strani ves čas zanikal krivdo, a je po oceni sodišča dokazni postopek »odločno ovrgel zagovor obtoženega«.

Višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak je po razglasitvi sodbe poudarila, da je izrečena kazen sorazmerna teži kaznivega dejanja.

»Gre za najvišjo kazen, ki jo je možno izreči za tovrstno kaznivo dejanje. Sodišče je po naši oceni pravilno ocenilo težo dejanja in vse okoliščine, ki vplivajo na odmero kazni. Dokazni postopek je pokazal, da je Arklinič zelo dobro vedel, zakaj je ženo pripeljal na kraj zločina,« je dejala tožilka.

Dodala je, da sta bila oba soobtožena glede izvršitve dejanja nedvomno dogovorjena, kar je Škamlec tudi potrdila v svoji izpovedbi.

Osemintridesetletni Arklinič in 34-letna Aleksandra Škamlec sta marca lani skupaj načrtovala in izvedla umor. Mož je ženo pod pretvezo praznovanja obletnice zvabil v velnes in na večerjo, nato jo je odpeljal na odročen kraj pri naselju Strnišče v Kidričevem, kjer je čakala njegova intimna prijateljica. Ta je žrtev, ki je partnerju zaupala, napadla in večkrat zabodla z nožem, pri čemer so bile usodne poškodbe vratu in glave. Umor se je zgodil v navzočnosti moža, ki je napad spremljal.

Truplo je našla sprehajalka

Po dejanju sta truplo zakopala v kup gnoja in ga prekrila s senom. Mož je naslednji dan ženo prijavil kot pogrešano in predložil domnevno poslovilno pismo, ki ga je napisala sokrivka.

Truplo je dva tedna kasneje našla sprehajalka. Če se to ne bi zgodilo, bi truplo razpadlo in najbrž končalo raztrošeno skupaj z gnojem. Kot je marca povedala priča, eden izmed kriminalistov, ki so preiskovali umor, so bile namreč temperature v kupu gnoja okoli 40 stopinj Celzija, kar bi pospešilo razpad trupla.