Most do upokojitve: zastoj zaradi višine nadomestila za brezposelne

Predstavniki vlade so po neuradnih informacijah uskladili stališča do višine sprememb nadomestila za brezposelnost, potem ko je ESS prejšnji teden prekinil pogovore o prenovi zakona o upravljanju trga dela zaradi nasprotovanja finančnega ministrstva. Socialni partnerji naj bi pogajanja nadaljevali v petek. S sprejetjem tega zakona oziroma s spremembami pri »mostu do upokojitve« se mudi, saj je od tega odvisno črpanje 140 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost.

Kaj pravijo na ministrstvu za finance?