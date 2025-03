Napisala poslovilno pismo svoje žrtve

Medtem ko se bliža 22. marec in s tem prva obletnica enega najokrutnejših zločinov pri nas, se je pred velikim senatom Okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu predseduje sodnica Katja Kolarič, nadaljevalo sojenje 38-letnemu Tomažu Arkliniču iz Markovcev na Ptujskem polju.

Višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak mu očita, da je v sostorilstvu z že obsojeno sodelavko in intimno prijateljico, 34-letno Aleksandro Škamlec, sodeloval pri umoru svoje žene Sabine, s katero je prav tiste dni praznoval desetletnico zakona.

Truplo matere štirih otrok je odkrila sprehajalka. Moževa prijateljica je bila obsojena na 28 let zapora. Sojenje Tomaž Arkliniču še poteka.

V ponedeljek so zaslišali pet novih prič, med njimi izvedenko grafologinjo Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki jo je predlagala obramba. Ta je pojasnila izsledke dveh analiz preiskave rokopisov. Kot je povedala, je ob pregledu na roko napisanega pisma, šlo je za poslovilno pismo, ki naj bi ga Arkliniču napisala žena, in njenega primerjalnega rokopisa ugotovila, da so med njima znatne razlike.

Grafologinja je tako z gotovostjo izključila možnost, da bi pismo napisala umorjena Sabina. Nasprotno pa je ob primerjavi omenjenega pisma s pisanjem Aleksandre Škamlec ugotovila številne podobnosti in minimalne razlike. »Z najvišjo stopnjo gotovosti lahko trdim, da je 'poslovilno' pismo napisala Aleksandra Škamlec,« je zatrdila.

Med pričami tudi sestra obtoženega

Med tokratnimi pričami je bila tudi mlajša sestra obtoženega, ki je povedala, da je bil njen brat v otroštvu zanjo kot oče in vzornik, saj jo je uvedel v gostinstvo in turizem. Kasneje, ko je odraščala, sta se oddaljila. S pokojno bratovo ženo niso imeli globljih odnosov, srečali so se predvsem na družinskih kosilih.

»Brat se mi nikoli ni zaupal o svojem razmerju,« je povedala in dodala, da njegovo dejanje najstrožje obsoja. Pričali so tudi zunajzakonski partner obtoženčeve druge sestre ter Arkliničeva sodelavka in njegov prijatelj. Med branjem listinskih dokazov pa ni bilo slišati veliko novega.

Spomnimo, da se je zgodba začela marca lani, ko je izginila 33-letna mati štirih otrok Sabina Arklinič. Njen mož je lagal, da je pobegnila z drugim moškim in še marsikaj, na njeno truplo, zakopano v kupu gnoja v naselju Strnišče v občini Kidričevo, pa je dva tedna za njenim izginotjem naletela naključna sprehajalka.

Če se to ne bi zgodilo, bi truplo razpadlo in najbrž končalo raztrošeno skupaj z gnojem. Kot je povedala priča, eden izmed kriminalistov, ki so preiskovali umor, so bile namreč temperature v kupu gnoja okoli 40 stopinj Celzija, kar bi pospešilo razpad trupla.

Preiskava je razkrila, da sta Arklinič in njegova prijateljica Aleksandra Škamlec Sabino zvabila v past in umorila. Njej je ptujsko sodišče konec lanskega decembra dosodilo kazen 28 let zapora. Na sojenju Arkliniču še ni bila zaslišana, saj mora pred tem njena sodba postati pravnomočna. Tožilstvo se je nanjo namreč pritožilo.