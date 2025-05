Severnokorejski črv v kitajski omari

V nadaljevanju preberite:

Za zdaj ni znano, katere tehnologije so kradli Severni Korejci, toda dejstvo, da so vsaj enega od njih aretirali, priča o tem, da so zadeve resne. Prva je o tem pisala južnokorejska tiskovna agencija Jonhap, nato so novico o severnokorejskih vohunih objavili še na nekaterih kitajskih portalih. Če vemo, kako stroga je v tej državi medijska cenzura, je vsekakor mogoče sklepati, da je vodstvo v Pekingu namerno objavilo zgodbo, in to kot opozorilo državljanom, pa tudi kot znamenje nezadovoljstva zaradi obnašanja sosede.