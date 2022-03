Tovorno vozilo trčilo v dve ustavljeni vozili, umrla ena oseba

Mariborski policisti so bili danes ob 10.23 obveščeni, da je na podravski avtocesti A4, v bližini bencinskega servisa v Podlehniku, v smeri proti Mariboru prišlo do hude prometne nesreče. »Po do sedaj znanih podatkih sta v prometni nesreči bili udeleženi dve tovorni in eno kombinirano vozilo. Ena oseba je umrla, drugih poškodovanih v tem trenutku ni,« so sporočili.

Kot kažejo prve okoliščine, je prišlo do trčenja tovornega vozila v dve ustavljeni vozili. Po dosedanjih ugotovitvah so vsi udeleženci v nesreči, tuji državljani.

Policisti prometne policije Maribor bodo pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča na Ptuju ter v prisotnosti pristojne državne tožilke, opravili ogled kraja prometne nesreče. Več informacij bo znanih, po ogledu kraja nesreče.

Avtocesta A4 v smeri proti Mariboru je zaradi nesreče zaprta. Eno tovorno vozilo je prevrnjeno, avtocesta pa bo zato predvidoma zaprta še vsaj tri ure, morda tudi dlje. Policija v luči tega sporoča, da je obvoz za osebna vozila urejen po lokalni cesti Podlehnik-Videm, obenem predlagajo, da spremljate obvestila Prometno informacijskega centra.