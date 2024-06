Tragedija na Nadiži: Odkrili še truplo pogrešanega petindvajsetletnika

Kot poroča italijanski tisk, so reševalci dobre tri tedne po tragični nesreči na Nadiži, ki je odnesla tri mlada življenja, odkrili še truplo zadnjega izmed pogrešanih, petindvajsetletnega moškega, po nacionalnosti Romuna s prebivališčem v Avstriji.

Identitete utopljenega moškega uradno še niso potrdili, a navajajo, da ni dvoma, da gre za pogrešanega moškega, ki ga je reka 31. maja, ko se je njen tok po obilnih padavinah izjemno povečal, odnesla skupaj z njegovima prijateljicama.

Kot navaja Il Messagero Veneto, so njegovo truplo odkrili nedaleč od točk, kjer so pred tem odkrili že trupli obeh prijateljic, starih 20 oziroma 23 let. Tudi gasilci so na omrežju X objavili, da so posmrtne ostanke ponesrečenca odkrili v soteski, ki je dolvodno od točke nesreče. Današnje odkritje je omogočil upad toka Nadiže, sicer pa je iskanje potekalo vse od časa nesreče.

Da so bile možnosti za preživetje trojice, ki jih je Nadiža presenetila v Premarjagu blizu Čedada, zelo majhne, so reševalci opozarjali že takoj po nesreči.

Preden jih je odnesla reka, so na pomoč klicali z otoka sredi reke. Opazili so jih mimoidoči, ki so jim vrgli tudi vrvi, a se jih niso mogli več držati. S posnetkov na družbenih omrežjih je bilo mogoče tudi videti, kako so se poskušali oprijeti eden drugega, a jih je sila vode na koncu odnesla v različne smeri.