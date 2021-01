Tragedijo je zakrivil pijan in prehiter

V prispevku preberite:

Tragična nesreča se je zgodila septembra 2019 na avtocesti med Mariborom in Ptujem, nedaleč od izvoza za Marjeto na Dravskem polju. Očividci so bili zgroženi, kako hitro je le nekaj trenutkov pred nesrečo mimo njih švignil dobrih 200 tisoč evrov vreden mercedes S 63 AMG coupe. Zatem se je nemški lepotec brez sledi zaviranja zaletel v zadek tovornjaka, ki ga je pravilno po voznem pasu peljal 52-letni profesionalni voznik. Trčenje je bilo tako silovito, da so motor mercedesa v istem trenutku zajeli plameni. Očividci so hitro poskakali iz svojih avtomobilov, da bi pogasili ogenj.