Trčenje je bilo usodno za 28-letnega motorista

Zaradi povzročitve prometne nesreče, v kateri je zunaj naselja Debro iz Laškega proti Celju umrl 28-letni motorist Uroš K., so na celjskem okrožnem sodišču za krivega spoznali 25-letnega Anela Bećirevića. Ta se je 14. septembra 2018 vključeval na glavno cesto z VW passatom in ni pustil mimo vseh vozil. Zapeljal je na glavno cesto in pri tem zaprl pot motoristu, ki je s svojo hondo trčil v sprednji del njegovega vozila, pri tem pa padel in se tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.