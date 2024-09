Trdi, da so mu kot ustanovitelju vzeli vse pravice

V nadaljevanu preberite:

Junija je minilo 17 let, odkar so se Sebastjan Artič, Milan Ljubić, Janko Čretnik, Sreten Živojinović in Matjaž Žbontar odločili, da bodo ustanovili Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov AV – del Slovenije, skrajšano Aipa.

Za direktorja je bil imenovan Gregor Štibernik. »Na prvem sestanku smo se sestali izključno zaradi možnosti pridobitve sredstev iz naslova praznih nosilcev za privatno in drugo lastno reprodukcijo. Takrat nismo podpisovali statuta in ga niti nismo dobili na vpogled, da bi se lahko nanj odzvali,« nam je razloži Žbontar, s katerim smo se včeraj srečali po začetku pravdanja na gospodarskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča.