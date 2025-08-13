Trdila je, da se usodnega trenutka ne spominja

V nadaljevanju preberite:

V nekdanjem samskem domu sredi Kočevja sta se v le nekaj mesecih zgodila dva uboja. Nedavno je višje sodišče v Ljubljani potrdilo kazen devet let in pol zapora za 40-letnega Aleša Krošlja iz prvega nadstropja, ki je med 30. novembrom in 2. decembrom 2023 usodno pretepel svojo 67-letno mater Nado in nato več dni živel ob njenem truplu.

Višje sodišče pa je to storilo tudi v primeru 40-letne Maje Nosan. Dvaindvajsetega junija 2024 so prav iz prvega nadstropja v krsti odnesli njenega umorjenega partnerja Alena Petka, ki bi nekaj dni pozneje dopolnil 33. leto življenja. Nosanova bo v zaporu preživela sedem let.

Popoldne so iz bloka na Trgu svetega Jerneja odmevali kriki brezposelne šivilje Nosanove. Medtem ko so se na hodniku pred stanovanjem reševalci borili za Alenovo življenje, je nekomu v telefon kričala: »Alen je padel dol. Vsa krvava sem, roke imam čisto krvave. Kri je po tleh. Srce mi bo odpovedalo. Joj, kaj sem naredila!« Toda za njenega dragega je bila vsaka pomoč prepozna.