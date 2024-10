Tri bombe so štrlele iz zemlje, zatem so odkrili še skoraj 300 ostankov vojne

Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so v četrtek ob vinogradu nad Prvačino našli 292 kosov nevarnih ostankov vojne, večinoma bomb, min in granat. Vse so odpeljali v skladišče, kjer bodo počakale na uničenje, danes poročajo Primorske novice.

Tri ročne bombe, ki so štrlele iz zemlje, sta v četrtek opazila starejša zakonca in o najdbi obvestila center za obveščanje. Ta je na kraj poslal pirotehnika državne enote, ki sta bombe pobrala in območje nato pregledala z detektorjem kovin.

Ker sta z njim zaznala večjo količino kovin, sta poklicala dodatne pirotehnike. Po nekajurnem kopanju so našli 292 nevarnih ostankov vojne, skupaj težkih 466 kilogramov. Po pregledu in meritvah vsakega kosa posebej so se odločili, da vse skupaj odpeljejo v skladišče, kjer bodo počakali na uničenje.

Kot je za Primorske novice ocenil poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, so domačini med prvo in drugo svetovno vojno verjetno čistili polja in vinograde ter vsa odkrita neeksplodirana ubojna sredstva prinesli na ta kraj in plitko zakopali. Dodatno so jih zakrila še drevesa oziroma korenine, erozija pa je nato povzročila, da so tri najvišje ležeče bombe pokukale na plan.

»Takega odkritja nismo imeli že vrsto let. Nazadnje smo pred približno šestimi leti nad Kanalom našli približno 50 kosov, da bi našli skoraj 300 kosov, pa je res redkost,« je povedal.