Tri nesreče v gorah, gozdni požar in granate iz prve svetovne vojne

Včeraj so v gorah zabeležili tri nesreče, so sporočili s Centra za obveščanje RS. Dopoldne sta na severozahodnem grebenu Vrtače v občini Žirovnica obtičala planinca in zaprosila za pomoč pri sestopu. Posredovali so reševalci gorske reševalne službe (GRS) Tržič in dežurna ekipa GRS na Brniku, ki so ob pomoči helikopterja Slovenske vojske rešili planinca iz stene in ju nepoškodovana prepeljali v dolino.



Okoli 15. ure popoldne pa je na stari poti iz Cojzove koče proti Suhadolniku v občini Preddvor tuja planinka padla čez balvan in se hudo poškodovala. Gorski reševalci GRS Kranj in gasilci GARS Kraj so jo s pomočjo dežurne ekipe GRS Brnik in posadke s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana, poročajo iz izpostave Kranj.



Na območju izpostave Nova Gorica pa se je okoli 14. ure včeraj pri plezališču v Trenti poškodoval planinec.



Helikopter slovenske vojske je moral posredovati tudi pri poškodbi voznika štirikolesnika, ki se je prevrnil med Planino Jezero in Dednim poljem pri naselju Stara Fužina v občini Bohinj, ter v občini Črnomelj, kjer se je pri Marindolu pri športni aktivnosti poškodoval občan.



S helikopterjem so iz ene v drugo bolnišnico prepeljali pet obolelih, med njimi je bil dojenček v inkubatorju, ki so ga prepeljali iz UKV Maribor v UKC Ljubljana.

Prometne nesreče

V cestnem prometu je na glavni cesti pri Spodnjem Pijavškem v občini Krško padel motorist in se poškodoval. Na območju izpostave Celje se je v Loški Gori v občini Zreče v prometni nesreči poškodovala udeleženka. Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v bolnišnico Celje, gasilci pa so zaradi iztekanja goriva iz vozila, ki je bilo na strehi v reki Dravinji, na gladino reke namestili pivnike. Vozilo so potegnili iz reke, negativnih vplivov na okolje niso zaznali.



Ob deveti uri zjutraj sta se na primorski avtocesti za izvozom Brezovica v smeri Kopra pripetili dve prometni nesreči v razmaku okoli 300 metrov. V prvi je bilo udeleženih šest vozil, ena oseba je tožila zaradi bolečin v hrbtenici in je bila pregledana s strani reševalcev nujne medicinske pomoči Ljubljana.



V drugi prometni nesreči so bila udeležena tri vozila, poškodovanih ni bilo.

Požari v objektih in naravi

Požare v objektih so gasili na Trubarjevi ulici v Kopru, v naselju Koritno v občini Bled, v domu starejših občanov na Cesti na Bokalce v Ljubljani (zagorelo je v sobi ene od stanovalk, poškodovanih ni bilo), Cesti na Brdo v Ljubljani in na Koroški cesti v občini Ravne na Koroškem.



Bilo je tudi več požarov na prostem oziroma naravi. V občini Pivka nad vasjo Trnje je zagorelo na divjem odlagališču odpadkov, odpadki so goreli tudi na polju v Arji vasi. Suha trava je gorela v Kostanjku v občini Krško, pri naselju Loka v občini Koper ter na več mestih ob progi pri istem naselju. Gasilci PGD Temenica in Šentvid pa so pri Stični pogasili približno 200 kvadratnih metrov gorečega travnika ob cestišču.



Najbolj zahtevno je bilo gašenje gozdnega požara na gozdni poseki na pobočju Roblekove planine v občini Jezersko. Gasilci GARS Kranj, PGD Jezersko, Breg ob Savi, Goriče, Mavčiče, Bitnje in Kokrica so požar na površini približno hektarja pogasili. Zaradi težko dostopnega terena je bil aktiviran helikopter Slovenske vojske, ki je najprej prepeljal dodatno moštvo gasilcev na kraj dogodka, nato pa pomagal pri gašenju.

Najdba min in topovskih granat

Neeksplodirana ubojna sredstva so našli pri gradbenih delih v bližini Ceste na Krko v Grosupljem. Pripadnik Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije in pripadnik Zahodnoštajerske regije sta odstranila italijansko minometno mino kalibra 45 mm. Nevarno najdbo iz druge svetovne vojne sta uničila na kraju.



Na Lokvah v Šempetru pri Gorici so našli osem različnih kosov ubojnih sredstev italijanske in avstrijske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne. V Volčanski Ruti v občini Kanal so naleteli na topovsko granato kalibra 75 mm, italijanskega porekla iz obdobja prve svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske so nevarno najdbo odstranili in shranili na varno do uničenja.



V bližini trdnjave Kluže v občini Bovec so prav tako našli topovsko granato nekoliko manjšega kalibra, italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne, ki so jo prav tako odstranili in shranili na varno do uničenja.

Preberite še: